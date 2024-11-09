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Mansur Yavaş: 'Saldırılara Ramak Kalmadı, Ama Biz Çalışmaya Devam Edeceğiz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Cemevi açılışında sert eleştirilerde bulundu ve son günlerdeki saldırılara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:34
Mansur Yavaş: 'Saldırılara Ramak Kalmadı, Ama Biz Çalışmaya Devam Edeceğiz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Saldırılara Yanıt Verdi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Cemevi açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son 1 hafta 10 gündür acımasız bir saldırı altında olduklarını belirtti. Yavaş, "Gerek konserler üzerinden gerekse her türlü iddiayla saldırmaya başladılar. Bu durumu görüyoruz ve ne yazık ki bu saldırılar sağlı sollu gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Başarı Oranları ve Kamuoyu Yoklamaları

Yavaş, son 50 ankette hem başarı oranları hem de kamuoyu yoklaması açısından sürekli birinci çıktığını vurguladı. Yavaş, "Bu başarılara rağmen ilk günkü kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Çekindiğimiz hiçbir şey yok" diye ekledi.

İlk Meclis Toplantısı ve İşbirliği Vurgusu

ABB'nin meclis toplantılarında yaşanan tartışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Yavaş, seçildikleri günden itibaren işbirliği yapma arzusunda olduklarını ifade etti. "Başka belediyeleri ayırt etmeden çalışmak istiyoruz. Bunu sağlamak için bilgi almak istiyorlarsa her türlü sorularına yanıt vermekten çekinmeyiz. Hatta saklayacak bir şeyimiz de yok" dedi.

Konser Bütçeleri ve İncelemeler

Konser bütçeleri hakkında başlattıkları incelemelerin sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Yavaş, "Pazartesi günü 15.00'te detaylı bir açıklama yapacağız. Bütün Türkiye'nin izlemesini istiyoruz. Her şey canlı yayınlanacak" şeklinde konuştu. Yavaş, herhangi bir hata tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Yolsuzluk ve Şikayetler

Son olarak, yolsuzluk ile mücadele vurgusu yapan Yavaş, "Biz çalınmadan çalışabileceğimizin en büyük örneği olacağız" diyerek, geçmişte kendisi hakkında yapılan 109 şikayet dilekçesi'nin 101'inin takipsizlikle sonuçlandığını aktardı.

Mansur Yavaş, sözlerini, "Allah, milletine bu kadar görev yapıp da rahat çıkamayanlardan etmesin kimseyi" diyerek tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Cemevi açılışına katıldı. Yavaş, cemevi...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Cemevi açılışına katıldı. Yavaş, cemevi açılışı için düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Cemevi açılışına katıldı. Yavaş, cemevi...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Cemevi açılışına katıldı. Yavaş, cemevi açılışı için düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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