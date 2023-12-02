Mansur Yavaş'tan Açıklama Geldi: Yeniden Aday Olduğunu Duyurdu!

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerliyor. Seçim atmosferinin ülke genelini sardığı bugünlerde bir haber de Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaştan geldi. Mansur Yavaş yerel seçimlerde aday olduğunu ve bu doğrultuda başvurularını yaptığını duyurdu.

4 ay sonra gerçekleşmesi planlanan seçimlerde aday olmak için CHP Ankara İl Başkanlığı binasında başvurusunu tamamladı. Yapığı başvuru sonrasında açıklama yapan Mansur Yavaş, "Ankara halkından kazandığımızı yine Ankara halkına harcamak en büyük projemiz demiştik. Söz verdiğimiz gibi Ankara halkına hesap vereceğiz. Belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Bazılarıyla dünya çapında ödül de aldık." ifadelerini kullandı.

Mecliste Bulunan Belediye Başkanlıklarını Bize Verin

Ankara'nın dürüst şekilde yönetildiğini dünyaya gösterdiklerine yönelik açıklamalarda bulunan Yavaş, belediye meclisinde gördüklerimizi görmek istemiyoruz şeklinde konuşmalarına devam etti. Öte yandan Ankara halkına da seslenen ABB Mansur Yavaş, mecliste bulunan belediye başkanlıklarını bize verin çağrısında bulundu.