Mansur Yavaş'tan Gençlik ve Milliyetçilik Mesajları

Mansur Yavaş’ın Açılış Konuşması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Genç Akademi Ulus" açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, CHP'nin milli değerlere sahip olduğunu ve kendisinin Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisi olduğunu ifade etti. "CHP içerisinde benim gibi düşünen çok sayıda insan var" dedi.

Yeni Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

ABB tarafından 1500 metrekarelik bir alanda inşa edilen "Genç Akademi Ulus," sergi alanları, kafeterya, müzik stüdyosu ve çok amaçlı etkinlik alanlarıyla donatıldı. Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Merkezin, öğrenci ve Başkent Kart ile girişine açık olacağını vurgulayan Yavaş, "Zamanla bu tür merkezlerin sayısını artıracağız. Zafer Çarşısı'nda benzer bir merkezi Mayıs 2025'te açmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Gençlere Başarı Mesajı

Yerel gençlerin imkanlardan faydalanarak başarıya ulaşabileceklerine dikkat çeken Yavaş, “Büyükşehir, gençler için tüm fırsatları sunuyor. Başarı artık sizin elinizde.” ifadesini kullandı.

Hukukçu Olarak Çifte Standartlara Dikkat Çekti

Açılış sonrası gazetecilere konuşan Yavaş, Ahmet Özer'in tutuklanmasını hukuk açısından değerlendirdi. Özer’in görevden alınmasının doğru olmadığını söyleyerek, halkın iradesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

CHP ve Milliyetçilik Vurgusu

Bir soru üzerine Yavaş, "CHP'nin altı okundan biri de milliyetçiliktir. Yeniden hatırlatmak gerekirse ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim. Bu durumu unutanlar eleştirilerini gözden geçirmelidir. CHP, cumhuriyeti kuran parti olarak çizgisini koruyacaktır." dedi.

Mansur Yavaş, ayrıca tüm haksızlıkların karşısında durulması gerektiğini ve CHP’nin kendi üyelerine destek olmasının önemine vurgu yaptı.