Mansur Yavaş'tan Konser Etkinlikleri Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etkinlik Giderleri Üzerine Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser etkinlikleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yavaş, "Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Soruşturmanın Sonuçları Bekleniyor

Başkan Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair düzenlenen konserin bütçesi hakkında bazı haberler sonrası başlatılan soruşturmanın tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin konserlerin bütçesiyle ilgili iddiaların da incelemeye alındığını ifade etti.

Toplam Maliyetler Açıklanacak

Yavaş, bahsedilen rakamların algı operasyonuyla çarpıtılmak istendiğini vurgulayarak, "Bu rakamlar etkinliklerin toplam maliyetini göstermektedir; sanatçılara ödenen bedel ise bu miktarın yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu. Maliyetlerin içinde ses düzeni, sahne kurulumu gibi diğer giderler de yer alıyor.

Başkan Yavaş, tüm harcama detaylarının önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi'nde paylaşılacağını belirterek, "Ankaralılar müsterih olsun; araştırma sonucunda kim olursa olsun, kusuru ve suçu olanlarla ilgili gerekli adımları atacağız" dedi.