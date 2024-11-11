DOLAR
34,31 0,16%
EURO
36,57 0,64%
ALTIN
2.889,14 2,72%
BITCOIN
2.889.250,16 -6,36%

Mansur Yavaş'tan Konser Harcamaları Açıklaması: 67 Ayda 810 Milyon Lira

ABB Başkanı Yavaş, konser harcamalarıyla ilgili iddialara yanıt vererek 67 ayda 810 milyon lira harcandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:26
Mansur Yavaş'tan Konser Harcamaları Açıklaması: 67 Ayda 810 Milyon Lira

ABB Başkanı Yavaş'tan Konsere Yönelik Cevap

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konser harcamalarına dair iddialara açıklık getirdi. Yavaş, "Bizim harcadığımız tüm para 67 ayda 810 milyon lira. Bazı yıllarda Kültür Dairemiz bütçesini harcayamamış, önümüzdeki yıla devretmiş," ifadelerini kullandı.

Sanatçılara Ödenen Cüzi Miktarlar

Yavaş, belediyenin konser harcamalarına yönelik tartışmalar üzerine CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Sanatçılara ödenen paraları da gördünüz, çok cüzi paralar," dedi. Yavaş, konser harcamalarına dair sunumunda "Dolayısıyla 'Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 konsere 69 milyon lira ödedi' gibi haberler tamamen asılsızdır" şeklinde vurguladı.

Teftiş Raporları ve Cezalandırmalar

Yavaş, başkanlık döneminde belediyenin Teftiş Kurulu tarafından 346 dosyanın açıldığını belirtirken, 53 kişinin cezalandırılması için gönderilen 20 raporun savcılığa iletildiğini ifade etti. Yavaş, "Bizim yönetimimizde hiçbir bürokratımız suç ortağımız değil. Hata yapan, hatasının sonucuna katlanacaktır," diyerek adaletin sağlanacağının altını çizdi.

2021 ve 2022 Yıllarındaki Konser Maliyetleri

Yavaş, 2021 ve 2022 yıllarında yapılan konserler için maliyetlerin 89 bin lira ile 2 milyon 970 bin lira arasında değiştiğini kaydederek, bu konserlerin Gençlik Parkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Altınpark gibi lokasyonlarda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Candan Erçetin İddiaları

Ebru Gündeş konserine değinen Yavaş, konserin sözleşmesinin yapıldığını ancak TUSAŞ saldırısı nedeniyle iptal ettiğini söyledi. Gelen baskılar üzerine ilerlediklerini belirten Yavaş, “Baskılar üzerine devam ettik. Konser için yapılan harcamalar ve sanatçılara ödenen paralar açıklandı,” dedi.

Milli Bayramların Kutlaması

Yavaş, Cumhuriyet'in 101. yılı için düzenledikleri etkinlikte 94 milyon lira harcandığını belirtti. Bu süreçte, Candan Erçitin dışında diğer sanatçılar için yapılan harcamaların da orantılı bir şekilde paylaştırıldığını ifade etti.

Toplumun Tepkisi ve Gelecek Planlaması

Sanatçı seçimleri konusunda toplumsal eleştirileri dikkate alacaklarını belirten Yavaş, “Elbette herkese hesap vermeye hazırız. Harcamaların hepsini de kuruşu kuruşuna Ankara halkına hesap vereceğiz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABB’nin bütçesinin 127 milyar 844 milyon lira olduğunu vurguladı ve bu bütçenin binde 6'sının konser harcamalarına ayrıldığını açıkladı.

Toplantı, sanatseverlerin sosyalleşmesine katkıda bulunan konserlerin önemli olduğunu belirterek sona erdi. Yavaş, gelecekte daha dikkatli bir sanatçı seçimi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyenin konferans salonunda, konser harcamalarına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyenin konferans salonunda, konser harcamalarına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Yollarındaki Yapım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor
2
SPK Başkanı Gönül: 'Yatırımcıları Sosyal Medya Tuzağından Koruyoruz'
3
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e Ev Hapsi Kararı
4
15 Temmuz Gazisi Halil Algan Mardin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı
6
Yozgat Aydıncık'ta Apartman Çatısında Yangın: İtfaiye 3 Saatte Söndürdü
7
Yeni Kaledonya, Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunu Gözden Geçirmesini İstedi

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak