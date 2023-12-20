Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi için kullandığı "korkak" ifadesine tepki gösterdi. Yavaş, korkaklığı asla kabul etmediğini belirtti.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Eğer 6'lı masa benim adaylığımda anlaşırsa aday olurum dedim. Başka bir şey söylemedim. 4 milyon 400 bin seçmenimize güveniyorum. Ben yüzde 60 civarında oy alacağımıza inanıyorum. Anketler de bunu doğruluyor.





Bir partinin işine burnunu sokmak, operasyon çevirmek bizim tarzımız değil. Kim operasyon yapıyor bilmiyorum. Biz 4.5 yıl boyunca her fırsatta, Millet İttifakı'nın adayı olduğumuzu ifade ettik. Ankara kazanacaksa da kaybedecekse de Ankara kaybedecek. Bundan sonraki karar onun vereceği karardır" dedi.

"Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz" ifadelerini kullanan Mansur Yavaş, "Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair sayın Akşener’in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu" diye konuşmasını tamamladı.





İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir ay önce katıldığı bir programda, Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiirini okumuş, şiirdeki "Er tez gider, korkak yavaş" dizesi "Mansur Yavaş'a gönderme mi?" sorularına yol açmıştı.



Akşener bu iddiayı yalanlasa da Uşak'ta yaptığı konuşmada, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler" ifadelerini kullandı.