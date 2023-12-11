Mansur Yavaş'tan sokak hayvanları ile ilgili açıklama: 80 bin kısırlaştırmak yaptık

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, başı boş sokak köpeklerinin 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'a saldırması olayı, ülke genelinde geniş yankı bulmuş ve İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgi çekmişti. İçişleri Bakanlığı, soruşturma raporunu değerlendirdikten sonra, bu konunun daha detaylı bir şekilde ele alınması ve çözümü için kapsamlı bir çalışma başlatma kararı aldı.

Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Meseleyi hep birlikte çözelim" çağrısında bulunmuştu. Başkan Yavaş'a sorunun çözümü ve mesele hakkındaki görüşleriyle ilgili bir soru yöneltildi. Yavaş, Ankara'ya 16 hayvan hakları kuruluşunun temsilcisini davet ederek barınaklardaki durumu gösterdiklerini ve çözüm önerilerini paylaşmalarını talep ettiklerini belirtti. Ancak Yavaş, bu temsilcilerin "Mevcut durum devam etsin" yaklaşımını sergilediklerini ifade etti.

Popülizmin bir kesim için avantajlı olduğunu ve bu yaklaşımın hoşlarına gittiğini vurgulayan Başkan Yavaş, "Avrupa'nın hiçbir yerinde sokaklarda bizim gibi başıboş hayvan bulunmuyor. Biz göreve gelince bir yılda 80 bin kısırlaştırma yaptık. Ancak bu, çözüm değil" şeklinde konuştu.

Başkan Yavaş, kısırlaştırılan dişi köpeklerin barınaklarda 45 gün kadar kalması gerektiğine dikkat çekerek, buna yönelik yeterli tesisin olmadığını ifade etti. Vatandaşlardan bu konuyla ilgili birçok şikayet aldıklarını belirten Başkan Yavaş, sorunun ortak bir çaba ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.