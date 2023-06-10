Mansur Yavaş tüm Ankaralılara duyurdu! O saatler arasında evden çıkmayın

Tam yaz geldi derken kıştan kalma havalar yaşıyoruz. Birçok ilimizde etkili olan sağanak yağışlar Ankara’da sel ve su baskınlarına dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için alarm verdi. Detaylar haberimizde…







ANKARA'DA ALARM: İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün şehirde beklenen şiddetli yağışlara ilişkin bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş, belediyeye ait tüm birimlerin izinlerinin iptal edildiğini söyledi.

Mansur Yavaş, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Değerli hemşerilerim, Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız.” İfadesini kullandı.