Mansur Yavaş Zafer Genç Akademi'nin Açılışını Yaptı — Ankara Gençlik Merkezi

Mansur Yavaş Zafer Genç Akademi'nin Açılışını Yaptı

Açılış töreni ve 29 Ekim vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentli gençlerin eğitim, üretim ve sosyalleşme merkezi olacak Zafer Genç Akademinin açılışına katıldı. Akademinin açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Yavaş'ın konuşmasında öne çıkanlar

Yavaş, açılıştaki konuşmasında Türk milletinin destansı yürüyüşünün Ankara'nın bağrında yanan bağımsızlık ateşiyle dokunduğunu ve bunun Cumhuriyet ile taçlandığını söyledi. 29 Ekim'in yalnızca bir tarih olmadığını, bu topraklardan yakılan özgürlük ateşinin tüm dünyaya yayıldığı gün olduğunu belirtti.

Gençleri, bu topraklara ekilen Cumhuriyet'in tohumları olarak nitelendiren Yavaş, "Gençlere sonuna kadar güveniyoruz" vurgusunu yaptı ve bu inançla Zafer Genç Akademi'yi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Tesisin özellikleri

Yavaş, akademi için şu bilgileri paylaştı: "Toplam 3 bin metre kullanım alanına sahip olan akademimizde sesli çalışma odaları, toplantı alanları, bilgisayar salonları ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alıyor. Aynı anda 500'ün üzerinde gencimize hizmet verebilecek bu merkez, engelli erişimine uygun altyapısıyla da dikkati çekiyor."

Başkan, gençlik merkezlerinin yalnızca çalışma alanı olmadığını, dayanışmanın, üretimin ve umut dolu bir geleceğin merkezi haline geldiğini vurguladı.

Kent hafızası ve imar uyarısı

Ankara'nın kalbinde geçmişle geleceği buluşturduklarını, Cumhuriyet'in tanığı binaları ayağa kaldırdıklarını söyleyen Yavaş, "Yeni imar planlarıyla kentin merkezi kaymaya başlamıştır. Oysa kentin merkezleri, başkentin hafızasıdır, anısıdır. Biz bu merkezleri yok edersek, canlı tutmazsak hafızasını kaybetmiş insandan farkımız olmaz." ifadelerini kullandı.

Açılış ve etkinlikler

Konuşmaların ardından Yavaş, akademinin açılışını gerçekleştirdi. Etkinlikte Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Seğmenler ekibi gösteri sundu.

