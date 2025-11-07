Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

Manyas’ta okulların ara tatile girmesi nedeniyle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün erken bir törenle anıldı.

Tören Detayları

Manyas Anadolu Lisesi konferans salonunda, Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Seçil Sınmaz Kale yaptı; program boyunca öğrenciler şiirler okudu ve Atatürk’ün hayatını anlatan video gösterimleri sunuldu.

Program, müzik öğretmeni Ezgi Çiçek yönetiminde sahnelenen Atatürk’ün son günleri konulu tiyatro gösterisi ve okul korosunun performansıyla sona erdi.

Protokol ve Katılım

Anma törenine Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Ahmet Duru, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BU YIL ERKEN ANILDI