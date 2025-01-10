MAP, İsrail'den Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılmasını Talep Ediyor

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP), İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ile diğer sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

MAP tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sistematik saldırıları sonucunda Gazze'nin sağlık altyapısının çökme noktasına geldiği ve bu durumun Filistinlilerin hayatta kalmasını imkansız hale getirdiği vurgulandı. Açıklamada, İsrail ordusunun 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ne gerçekleştirdiği baskında doktor Ebu Safiyye'nin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Bu baskın sonucunda hastanenin kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 350 kişinin zorla dışarı çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Doktor Ebu Safiye'nin yasa dışı tutukluluğu ikinci haftasına girerken, nerede olduğu ve sağlığıyla ilgili herhangi bir haber alınamaması nedeniyle İngiliz hükümeti, sağlık çalışanlarını ve hastaları korumak için acilen harekete geçmeli ve keyfi olarak gözaltına alınan tüm sağlık personelinin derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır." denildi.

MAP Direktöründen Açıklama

MAP Gazze Direktörü Fikr Shalltoot, doktor Ebu Safiyye ve diğer sağlık çalışanlarının hayatlarından "ciddi endişe" duyduklarını belirtti. Shalltoot, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki sistematik hastane saldırıları, on binlerce insanı sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktı ve onları güneye göçe zorladı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlenen hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti. Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurarak akıbetleriyle ilgili bilgi sağlanmasını istemiştir.