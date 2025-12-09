Maradit: Düzce’nin en güçlü sayfaları şimdi yazılıyor

KGK Düzce İl Temsilcisi'nden 26’ncı yıl değerlendirmesi

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit, Düzce’nin il oluşunun 26’ncı yıl dönümü nedeniyle değerlendirmede bulundu.

Maradit, 9 Aralık 1999 tarihinin kent için sadece idari bir karar olmadığını, aynı zamanda bir yeniden doğuşun miladı olduğunu söyledi. 12 Kasım 1999 depremiyle büyük yıkım yaşayan Düzce’nin, 1 ay sonra il statüsüne kavuşmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Maradit, bu kararın "enkazın ortasında umudu ayakta tutan güçlü bir irade" olduğunu belirtti.

Geçen 26 yıl boyunca kentin acıdan dayanışma; kayıptan üretim çıkardığını ifade eden Maradit, "Bu şehir, yaşadığı felaketleri karakterine dönüştürmüş, dayanıklılığıyla kimliğini yeniden inşa etmiştir" dedi.

Bugün Düzce’nin sanayisi, doğası, üniversitesi ve genç nüfusuyla sadece büyümekle kalmayıp kendini yeniden tanımlayan bir il konumuna geldiğini söyleyen Maradit, kentin potansiyelini her geçen yıl daha cesur kullandığını kaydetti.

Açıklamasında kente emek veren tüm devlet büyüklerini, yöneticileri ve kurumları saygıyla andığını belirten Maradit, en büyük teşekkürün ise her şartta Düzce’ye sahip çıkan Düzcelilere olduğunu söyledi.

Maradit açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Düzce’nin hikayesi bitmedi. Aksine, en güçlü sayfaları şimdi yazılıyor. İl oluşumuzun 26’ncı yılında daha adil, daha güçlü ve daha umutlu bir gelecek diliyorum."

