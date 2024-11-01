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Maraş 18 Cevizi: 25 Ülkede Tercih Edilen Yerli Marka

Maraş 18 cevizi, 25 ülkeye yayıldı ve Türkiye'de lider tür oldu. Yüksek verimiyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:14
Maraş 18 Cevizi: 25 Ülkede Tercih Edilen Yerli Marka

Tescilli "Maraş 18" Cevizi 25 Ülkede Tercih Ediliyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi'nin 15 yıl önce tescil ettiği "Maraş 18" cevizi, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük bir ilgi görüyor. Bu tür, özellikle iriliği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor ve 25 farklı ülkede tercih ediliyor.

Önemli Tescil Süreci

KSÜ Islah Programı çerçevesinde geliştirilen "Maraş 18" cevizi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılında tescil edilerek milli çeşit listesine dahil edildi. KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, bu süreci detaylandırarak, Kahramanmaraş’taki çalışmalarının 1994 yılında başladığını belirtti.

Yurt Dışına Yayılım ve Tüketim

Bu tür, tescil sonrası özel bir firma aracılığıyla dağıtımı sağlanarak, Avrupa ve Ortadoğu'da başta Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa olmak üzere toplam 25 ülkeye ulaştı. Sütyemez, "Maraş 18" cevizi sayesinde üniversitenin isminin Türkiye genelinde marka haline geldiğini belirtti.

Üretim Beklentileri ve Kalite

Ülke genelindeki üretimin 20 bin tonu aşmasının beklendiğini ifade eden Sütyemez, Mersin ve Manisa gibi şehirlerde kurulan büyük bahçelerden ürünler elde edilmeye başlandığını kaydetti. "Maraş 18" Türkiye'de üretilen yerli ceviz çeşitleri içerisinde en çok üretilen lider tür konumundadır. Sonuç olarak, "Maraş 18" cevizi, tescili ve uluslararası yayılımı ile Kahramanmaraş'ın önemli değerlerinden biri olmaya devam ediyor.

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