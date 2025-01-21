Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanı Olarak Göreve Başladı

Marco Rubio, Dışişleri Bakanlığı Görevine Resmen Başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Marco Rubio, Senato onayının ardından yemin ederek resmi olarak görevine başladı. Dün gerçekleşen Senato oylaması, 99-0 gibi tarihi bir sonuçla tamamlandı.

Yemin Töreni ve Göreve Başlama

Bugün ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılımıyla gerçekleştirilen yemin töreninde Rubio, ABD'nin 72. Dışişleri Bakanı olarak görevine resmen adım attı.

Yemin töreninin ardından Rubio, Dışişleri Bakanlığı personeliyle bir araya gelerek yeni görevine başlayacak. Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi kritik konularda hızlı bir diplomasi trafiği yürütmesi bekleniyor.

Marco Rubio'nun Önceki Görevleri

Eski Florida Senatörü olan Rubio, uzun yıllar Senato Dış İlişkiler Komitesinde görev almış bir isimdir. Bu tecrübesi ile, Dışişleri Bakanlığı görevinde etkili bir performans sergilemesi dikkatle izlenecek.