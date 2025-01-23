Marco Rubio, Dört Ülkenin Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Marco Rubio'nun Dış Politika Temasları

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Endonezya, Filipinler, Güney Kore ve Kanada'dan mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, bölgesel güvenlik ve işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Endonezya ile Stratejik Ortaklık Vurgusu

Rubio, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmede, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenliğin sağlanmasında iki ülkenin stratejik ortaklığının önemini vurguladı. Ayrıca, iki bakan ABD ile Endonezya arasındaki ticaret ve yatırımların derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Filipinler ile Güney Çin Denizi Konuları

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile görüşen Rubio, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki “tehlikeli ve istikrar bozan” eylemlerini ele aldı. Çinin bu eylemlerinin bölgesel barış ve istikrarı baltaladığını belirten Rubio, uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerin altını çizdi. İki bakan, ekonomik ilişkileri geliştirmek için fikir alışverişinde bulundu.

Güney Kore ile İşbirliği

Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik'teki barış, güvenlik ve refah için temel dayanak olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Kanada ile Ortak Öncelikler

Rubio ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Batı Yarımküre'deki ortak öncelikler ile ABD-Kanada ilişkilerindeki fırsatları değerlendirdiler.

Venezuela Mücadeleci Konuşmaları

Bakan Rubio, Venezuela muhalefetinin önde gelen liderlerinden Maria Corina Machado ve muhalefet koalisyonunun adayı olarak değerlendirilen Edmundo Gonzalez ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Maduro hükümetinin baskısına karşı gösterdikleri cesareti öven Rubio, Venezuela’daki demokrasi çağrısını yineleyerek, her türlü siyasi tutuklunun koşulsuz ve derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.