Marco Rubio: Irak-Türkiye Petrol Boru Hattının Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Marco Rubio, Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladı; anlaşmanın ekonomik, yatırım ve enerji güvenliği faydaları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:58
ABD Dışişleri Bakanı, anlaşmanın bölgesel enerji güvenliği ve ekonomik iş birliğine katkısını öne çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının açılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rubio'nun Irak Hükümeti'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası şirketlerle, hem ABD'liler hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak olan Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasını memnuniyetle karşıladığına yer verildi.

Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve üst düzey yetkililerin bu ilerlemeyi mümkün kılmak için gösterdikleri kararlı çabaları takdir etti.

Bu anlaşma, ABD ve Irak arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ortaklığı güçlendirecek. Rubio, bu gelişmenin ABD şirketleri için Irak genelinde daha istikrarlı bir yatırım ortamını teşvik edeceğini, bölgesel enerji güvenliğini artıracağını ve Irak'ın egemenliğini güçlendireceğini belirtti.

Barzani: Saha Üretimi Dünya Piyasalarına Açıldı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) arasında yapılan anlaşma sonucu bölgedeki petrol kuyularının bir kez daha dünya petrol piyasalarına açıldığını duyurdu.

Petrol anlaşması

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı dün, petrol ihracatının başlaması için yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma imzalandığını; petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığının kararının beklendiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, bugün sosyal medyada yayımladığı mesajında IKBY’de bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak Petrol Bakanlığınca devralınacağını ve söz konusu petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini bildirdi.

