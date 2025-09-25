Marcos Jr: Güney Çin Denizi Anlaşmazlıkları Filipinler-Çin İlişkilerini Tanımlamamalı

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:10
Devlet Başkanı Huang Xilian'ı kabul etti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güney Çin Denizi konusundaki anlaşmazlıkların Manila ile Pekin arasındaki ilişkilerin merkezine yerleşmemesi gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi'nin açıklamasına göre Marcos Jr, görev süresi sona eren Çin'in Manila Büyükelçisi Huang Xilian'ı kabulünde, "Bu farklılıkların (Güney Çin Denizi konusundaki anlaşmazlıklar), ilişkilerimizi tanımlamasına izin vermeyelim." dedi.

Marcos Jr, Güney Çin Denizi anlaşmazlığının "iki ülke ilişkilerinin tamamını" oluşturmadığını belirterek ticaretin, kültürel etkileşimlerin ve halklar arası temasların genişletilmesinin önemine dikkat çekti.

Güney Çin Denizi ve Batı Filipin Denizi konularında daha fazla ilerleme kaydedilememesinden üzüntü duyduğunu söyleyen Marcos Jr, tarafların gerginliği büyütmeden durumu yönetebilmesinin önemine işaret etti.

Filipinler lideri, diplomasinin sürdürülmesi, iletişim kanallarının açık tutulması ve gerilimin tırmandırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Marcos Jr, Ocak 2023'teki Çin ziyaretinde Pekin'le Kuşak ve Yol Girişimi dahil çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza atmıştı.

Filipinler ile Çin, 1975'te diplomatik ilişkiler kurmuş olsa da Güney Çin Denizi'ndeki deniz yetki alanı iddiaları iki ülke arasında gerilime yol açmaya devam ediyor.

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim