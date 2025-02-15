Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye İade Ediliyor

Yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykeli, Türkiye'ye iade edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı, kültürel mirasa sahip çıkma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:48
Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye İade Ediliyor

Yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykeli, Türkiye'ye geri dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizin altını çizdi.

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak betimlendiği bu nadide heykel, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçak kazılarla çıkarılmıştı. Uzun yıllar boyunca el değiştiren eser, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunuyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, uzun süren bilimsel ve hukuki çalışmaların ardından, Marcus Aurelius heykeli bu yıl içerisinde Türkiye'ye iade edilecektir.

Cleveland Sanat Müzesi, heykelin kökenine dair itirazda bulunmuştu, ancak Türkiye'nin sunduğu kanıtlar müzenin itirazını çürüttü. Ersoy, süreçle ilgili olarak, "Tarihi bir geri dönüş daha" ifadesini kullandı ve heykelin ait olduğu topraklara dönmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Ersoy, açıklamasında; "Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle kaçırılan eserlerimizi geri alıyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tarih yerinde güzeldir, koruyacağız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren...

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren Marcus Aurelius heykeli iade ediliyor.

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren...

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren Marcus Aurelius heykeli iade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Efsane Sanatçı Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Adıyaman'da Derin Üzüntü Yarattı
2
Tokat'ta Kan Donduran Olay: Baba Oğlunu Keserle Öldürdü
3
Kahramanmaraş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 20 Tutuklama
4
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
6
Hamas: Esir Takası Arabulucuların Garantileri ile Başladı
7
Samsun'da Kargo Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Zanlı Yakalandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor