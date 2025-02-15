Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye İade Ediliyor

Yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykeli, Türkiye'ye geri dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizin altını çizdi.

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak betimlendiği bu nadide heykel, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçak kazılarla çıkarılmıştı. Uzun yıllar boyunca el değiştiren eser, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunuyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, uzun süren bilimsel ve hukuki çalışmaların ardından, Marcus Aurelius heykeli bu yıl içerisinde Türkiye'ye iade edilecektir.

Cleveland Sanat Müzesi, heykelin kökenine dair itirazda bulunmuştu, ancak Türkiye'nin sunduğu kanıtlar müzenin itirazını çürüttü. Ersoy, süreçle ilgili olarak, "Tarihi bir geri dönüş daha" ifadesini kullandı ve heykelin ait olduğu topraklara dönmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Ersoy, açıklamasında; "Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle kaçırılan eserlerimizi geri alıyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tarih yerinde güzeldir, koruyacağız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren Marcus Aurelius heykeli iade ediliyor.

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren Marcus Aurelius heykeli iade ediliyor.