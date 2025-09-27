Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:20
Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Olayın Özeti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Kotek Mahallesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Detaylar

Silahlı kavgada, Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) bulunuyor.

Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Çatışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
2
Marmara Kıyıları İklim Riski Altında: 1,6 Milyon Kişi Tehlikede
3
Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Kırklareli Lüleburgaz'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
TBMM Dilekçe Komisyonuna 3. Yasama Yılı'nda 11 bin 10 dilekçe
6
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi 8'inci Yılında Dünya Çapında Değer Kazandı
7
Konya'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı