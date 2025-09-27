Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Olayın Özeti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Kotek Mahallesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Detaylar

Silahlı kavgada, Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) bulunuyor.

Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Çatışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

