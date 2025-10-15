Mardin Artuklu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı: Kudüs-Filistin Mesajları Öne Çıktı

Mardin Artuklu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı Yapıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) 2025-2026 akademik yılı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle resmi olarak açıldı. Programda öne çıkan konuşmalar, üniversitenin bölgesel ve küresel sorumluluğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Vali Tuncay Akkoyun: Mardin ile Kudüs Arasındaki Kardeşlik ve Uyarı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, konuşmasında Mardin'in binlerce yıllık tarihi, farklı etnik ve dini yapıların barış içinde bir arada yaşaması bakımından önemine vurgu yaptı. Akkoyun, Mardin ile Kudüs'ün tarih ve kültür bağlarına dikkat çekerek, Mardin'deki kardeşlik ikliminin aksine Kudüs ve Gazze'de yaşanan trajedilere işaret etti.

Akkoyun, Filistin'de yaşananları yalnızca fiziksel saldırılar olarak görmenin eksik olacağını belirterek 'hafıza soykırımı' kavramına dikkat çekti. Akkoyun'un sözleri özetle şunları içeriyordu: İsrail'in uygulamalarının yalnızca insanlık dışı şiddet değil, aynı zamanda mekânsal ve kültürel hafızayı silmeye yönelik sistematik bir yönü bulunduğu; dijital ve uluslararası mecralarda Filistin sesinin bastırıldığı ve sansürlendiği vurgulandı.

Vali Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların sesi olma rolünü överek, Filistin davasına sahip çıkmanın insanlığa sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti ve İsrail zulmünün son bulmasını, Filistin'de kalıcı barış ve kültür hafızasının korunmasını temenni etti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar: MAÜ'nün Kudüs ve Filistin Odaklı Akademik Sorumluluğu

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin kurulduğu coğrafyanın binlerce yıllık medeniyet birikimini çağdaş bilgi üretimiyle bütünleştirme sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Özcoşar, üniversitenin en özgün odak noktasının Kudüs ve Filistin çalışmaları olduğunu vurguladı.

Özcoşar, MAÜ'nün Kudüs ve Filistin araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora programı yürüten Türkiye'deki tek, dünyada üç üniversiteden biri olduğunun onur ve sorumluluğunu taşıdığını söyledi. 7 Ekim 2023 sonrasında yaşanan gelişmelerin bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırdığını ve Filistin'de devam eden soykırım sürecinin akademik alanda da derin etkiler yarattığını belirtti. Akademide gözlemlenen baskı, sansür ve tek taraflı bilgi üretimi süreçlerinin siyonist hegemonyanın yapısal boyutlarını açığa çıkardığını ifade etti.

Rektör Özcoşar, üniversitenin yaklaşık 20 bin öğrenci ve 1200'ü aşkın akademik ve idari personeliyle bilgi üretimi ve topluma hizmet misyonunu kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Direnişin Adı Filistin' Konulu Ders

Programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Direnişin Adı Filistin: Gençlik, Hafıza ve Umut' başlıklı bir ders verdi. Kasapoğlu, Filistin davasını 'Gençlik, Hafıza ve Umut' ekseninde değerlendirdi; gençliğin dinamizmi, hafızanın önemi ve umudun tazeliğiyle bu mücadelenin yarınlara taşınacağını söyledi.

Kasapoğlu, kampüslerde farklı ülke, din, dil ve ırklardan gençlerin şiddete ve soykırıma karşı duruşunun görüldüğünü belirterek, bilimin yalnızca teori olmadığını, aynı zamanda bir ahlaki davranış biçimi olduğunu vurguladı. Akademik camianın hakikate dayalı bilgiyi ortaya koymaya, manipülasyonu ifşa etmeye ve bilimin tüm imkanlarını insanlığın yararına seferber etmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Programa Katılanlar

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, öğrenciler ve davetliler katıldı.

MAÜ'nün açılış etkinliği, üniversitenin bölgesel mirasını ve küresel vicdan meselelerine dair akademik sorumluluğunu yeniden ortaya koyan bir platform olarak kayda geçti.

