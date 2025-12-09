DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'da Engelli Yollarını Yeniliyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu'da zarar gören hissedilebilir yüzey taşlarını yenileyip kaldırımları düzenleyerek özel gereksinimli vatandaşların erişimini kolaylaştırıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:48
Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'da Engelli Yollarını Yeniliyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'da engelli yollarını yeniliyor

Özel gereksinimli vatandaşlar için erişilebilirlik çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların kent yaşamına daha kolay ve güvenli şekilde katılabilmeleri amacıyla sağlık, eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik ve ulaşım alanlarında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinde çeşitli nedenlerle zarar gören hissedilebilir yüzey taşlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, bozulmuş taşları yenileyerek yaya rotalarını daha güvenli hale getiriyor.

Belediye ekipleri, özel gereksinimli bireylerin daha erişilebilir bir güzergâh kullanabilmesi için kaldırım üzerindeki bozuk hatları sökerek yeniden düzenliyor ve kaldırımları işleve uygun biçimde tamamlıyor.

Yetkililer, engelsiz ve daha yaşanabilir bir Mardin için yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

BELEDİYEDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, ARTUKLU İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ZARAR GÖREN...

BELEDİYEDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, ARTUKLU İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ZARAR GÖREN HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (GÖRME ENGELLİ KILAVUZ YOLU) TAŞLARININ YENİLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARIN KENT YAŞAMINA DAHA KOLAY VE GÜVENLİ...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
3
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
4
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
5
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı
6
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı, seferler durdu
7
Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi