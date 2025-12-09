Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'da engelli yollarını yeniliyor

Özel gereksinimli vatandaşlar için erişilebilirlik çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların kent yaşamına daha kolay ve güvenli şekilde katılabilmeleri amacıyla sağlık, eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik ve ulaşım alanlarında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinde çeşitli nedenlerle zarar gören hissedilebilir yüzey taşlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, bozulmuş taşları yenileyerek yaya rotalarını daha güvenli hale getiriyor.

Belediye ekipleri, özel gereksinimli bireylerin daha erişilebilir bir güzergâh kullanabilmesi için kaldırım üzerindeki bozuk hatları sökerek yeniden düzenliyor ve kaldırımları işleve uygun biçimde tamamlıyor.

Yetkililer, engelsiz ve daha yaşanabilir bir Mardin için yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

