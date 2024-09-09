Mardin Çocuk Evleri Sitesi için Protokol İmzalandı

Mardin Çocuk Evleri Protokolü İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kösen Holding ve AZE Grup Yatırım İnşaat A.Ş. ile iş birliği yaparak Mardin Çocuk Evleri Sitesi'nin inşası için önemli bir adım attı.

İmza Töreni Detayları

Bakanlık, bu iş birliği protokolünü sosyal medya hesaplarından duyurdu. İmza töreninin Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımlarıyla gerçekleştiği belirtildi.

Mardin'de gerçekleştirilecek olan çocuk evleri, evsiz ve korunma ihtiyacı olan çocuklar için güvenli bir yaşam alanı sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kösen Holding ve AZE Grup Yatırım İnşaat Anonim Şirketi arasında Mardin Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı. Bakanlıktaki imza töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3) da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kösen Holding ve AZE Grup Yatırım İnşaat Anonim Şirketi arasında Mardin Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı. Bakanlıktaki imza töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3) da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kösen Holding ve AZE Grup Yatırım İnşaat Anonim Şirketi arasında Mardin Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı. Bakanlıktaki imza töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3) da yer aldı.