Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olan 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri kategori olmak üzere 3 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Paylaşımında şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve kalmayacağını vurgulayan Yerlikaya, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen teröristlerin,

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil ve gri kategoride yer alan isimler olduğunu belirtti. Yerlikaya, teröristlerin daha önce gerçekleştirdikleri birçok saldırıya katıldıklarını ve bu operasyonun kararlı bir mücadelenin bir parçası olduğunu açıkladı. Operasyonun halkın desteği ve güvenlik güçlerinin kararlılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, terörle mücadeledeki kararlılık mesajını iletti.