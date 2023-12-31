Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olan 3 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonu kapsamında, sözde Bagok kırsalında 3 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda, aralarında 1'i yeşil ve 1'i gri kategoride olan toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonun, terör örgütüne karşı güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri kategori olmak üzere 3 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Paylaşımında şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve kalmayacağını vurgulayan Yerlikaya, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen teröristlerin,
İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil ve gri kategoride yer alan isimler olduğunu belirtti. Yerlikaya, teröristlerin daha önce gerçekleştirdikleri birçok saldırıya katıldıklarını ve bu operasyonun kararlı bir mücadelenin bir parçası olduğunu açıkladı. Operasyonun halkın desteği ve güvenlik güçlerinin kararlılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, terörle mücadeledeki kararlılık mesajını iletti.
Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda;
1’i Yeşil
1’i Gri Kategoride olmak üzere
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK
Aziz… pic.twitter.com/gbvlTHcn5d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) Aralık 31, 2023