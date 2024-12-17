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Mardin'de 2 Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücünün Davasına Devam Edildi

Mardin'de 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan trafik kazası davasında sürücünün yargı süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:01
Mardin'de 2 Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücünün Davasına Devam Edildi

Mardin'de Trafik Kazası Davasında Yargılama Devam Ediyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 14 Temmuz tarihinde meydana gelen ve iki çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan trafik kazası ile ilgili davada, tutuklu sürücü N.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Ç., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'nın aileleri ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık N.Ç., savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin kazanın ardından olay yerinden ayrılmadığını vurgulayarak adli kontrol hükümlerince tahliyesini istedi.

Müşteki olarak duruşmaya katılan çocukların anne ve babaları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtirken, ailenin avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını ve bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaada bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hatırlanacağı üzere, kazada N.Ç'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmış, iki çocuk ağır yaralanmıştı. Bumanhan kaza günü, Duva ise bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Kaza anı, başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Gözaltına alınan ve tutuklanan N.Ç., taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

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