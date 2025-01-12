Mardin'de 2. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 20 yaşındaki Songül A. apartmanın 2. katından düşerek ağır yaralandı. Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

Dengesini kaybederek binanın 2. katından düştüğü belirtilen genç kadının durumu için 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralı kadını ilk müdahaleden sonra ambulansa taşıyarak Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Burada gerekli müdahalelerin ardından, Songül A. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Kadının sağlık durumu ile ilgili gelişmeler bekleniyor.