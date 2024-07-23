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Mardin'de 3 Yaşındaki Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Kızıltepe'de elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:17
Mardin'de 3 Yaşındaki Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Mardin'de Elektrik Kazası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kırsal Ülker Mahallesi'nde bir evde meydana gelen elektrik kazasında 3 yaşındaki Meryem M. ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Meryem M'nin evde elektrik akımına kapılması sonucu gerçekleşti. Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti.

Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralı durumda bulunan Meryem, hemen ambulansa alınıp Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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