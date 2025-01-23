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Mardin'de 38 Yıl Önce Katledilen 10 Kişi Mezarı Başında Anıldı

Mardin'in Başyurt köyünde, PKK teröristleri tarafından 1987'de katledilen 10 kişi anıldı. Anma töreni duygusal anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:09
Mardin'de 38 Yıl Önce Katledilen 10 Kişi Mezarı Başında Anıldı

Mardin'de Katliamın Yıldönümü Anması

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyü'nde, 1987 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen 10 kişi, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Bu acı olayda yaşamını yitirenlerden 7'sinin çocuk olması, anma programının duygusunu daha da artırdı.

Anma Töreninde Dualar Okundu

Köy mezarlığında gerçekleştirilen anma töreninde, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Törende dualar edilerek, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Vali Akkoyun'un Ziyareti

Daha sonra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, katledilen kişilerin evini ziyaret etti. Burada ailelerle bir araya gelen Akkoyun, şehit aileleri ve gazilerin devlete emanet olduğunu vurguladı.

Şirin Akçay'dan Duygusal Mesaj

Saldırıda yakınlarını kaybeden Şirin Akçay, Türk bayrağı altında yaşamaktan gurur duyduklarını ifade etti. Akçay, "Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti var. Allah'a hamdolsun. Bugüne kadar hiçbir ayrımcılığa uğramadık. Aksine vahşete, katliama PKK tarafından maruz kaldık," dedi.

Yerel Yönetimlerden Destek

Anma programına ayrıca, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin de katıldılar.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 1987 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si...

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 1987 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi mezarı başında anıldı. Anma programına, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin de katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 1987 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si...

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 1987 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi mezarı başında anıldı. Anma programına, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin de katıldı.

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