Mardin'de 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı; yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:49
Olayın Detayları

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 tır, otobüs, hafif ticari araç ve otomobil, İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı.

