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Mardin'de 597 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Roma ve Bizans Dönemine Ait

Mardin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 597 Roma ve Bizans dönemi sikke ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:03
Mardin'de 597 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Roma ve Bizans Dönemine Ait

Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Mardin'de, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke, jandarma ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalandı.

Valilik Açıklama Yaptı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir çalışma yürüttü. Bu çalışmanın bir parçası olarak, bir araçta yapılan arama neticesinde söz konusu sikkeler bulundu ve Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilere Adli İşlem

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olay, bölgedeki tarihi eserlerin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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