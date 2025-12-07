Mardin'de 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi: Kızıltepe'de 3 Gözaltı

Mardin'de düzenlenen operasyonda 620 ecstasy hap, 25 gram kokain, 6 sentetik ecza ve bir hassas terazi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:37
Mardin'de 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi: Kızıltepe'de 3 Gözaltı

Mardin'de 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Kızıltepe ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Operasyonda 620 adet ecstasy hap, 25 gram kokain, 6 adet sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

BU KAPSAMDA KIZILTEPE İLÇESİNDE BELİRLENEN BİR ADRESE YAPILAN ARAMADA 620 ADET ECSTASY HAP, 25...

BU KAPSAMDA KIZILTEPE İLÇESİNDE BELİRLENEN BİR ADRESE YAPILAN ARAMADA 620 ADET ECSTASY HAP, 25 GRAM KOKAİN, 6 ADET SENTETİK ECZA VE 1 HASSAS TERAZİ BULUNDU

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi