Mardin'de 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi: Kızıltepe'de 3 Gözaltı

Mardin'de 620 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Kızıltepe ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon Detayları
Operasyonda 620 adet ecstasy hap, 25 gram kokain, 6 adet sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu.
Gözaltılar ve Hukuki Süreç
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
