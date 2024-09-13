Mardin'de 8 Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'de Silah ve Mühimmat Operasyonu

Mardin, 10 Eylül tarihinde düzenlenen bir operasyon ile 8 farklı evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik Açıklaması

Mardin Valiliği'nden yapılan duyuruda, İl Jandarma Komutanlığı'nın Derik ilçesinde yer alan jandarma sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği aramalar sonucunda önemli bir bulguya ulaşıldığı bildirildi.

Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda, evlerde gizlenmiş olan aşağıdaki malzemelere ulaşıldı:

1 adet makineli tüfek

8 adet piyade tüfeği

8 adet kalaşnikof

7 adet tabanca

5 adet av tüfeği

5.144 adet fişek

Balistik yelek

Keskin nişancı dürbünü

Gözaltı İşlemleri

Olayla bağlantılı olarak 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Mardin'de 8 eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, evlerde gizlenmiş makineli tüfek, 8 piyade tüfeği, 8 kalaşnikof, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 5 bin 144 fişek, balistik yelek ve keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.