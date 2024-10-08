Mardin'de Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenlendi

Mardin'de İl Afet Risk Azaltma Toplantısı

Mardin'de, İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Valilik binasında gerçekleşen bu önemli toplantıda, Vali Tuncay Akkoyun başkanlık etti.

Bunu Yaparken Ne Amaçlıyoruz?

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, olası afet risklerini azaltmak için gerekli önlemleri güncellemelerinin önemine değindi. Akkoyun, "Kentte meydana gelebilecek afet durumlarının oluşturabileceği riskleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Acil Durum Planları Yenilendi

Akkoyun, acil durumlar öncesinde ve sonrasında etkin bir şekilde hareket edebilmek için kurumlarca alınacak tedbirlerin gözden geçirildiğini belirtti. İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde toplamda 68 eylem belirlendi; bunlardan 7'si "kırmızı" ve 61'i "normal" kategorisinde.

Toplumun Farkındalığı Artırılacak

Toplantıda, olası risklere karşı alınacak önlemler ve atılacak adımların stratejik olarak planlandığı ifade eden Akkoyun, "Etkili bir afet yönetimi, sadece afet anındaki önlemlerle sınırlı kalmamalıdır. Riski azaltmanın yanı sıra toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi de büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Koordineli Çalışmalara Devam

Vali Akkoyun, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmasının gerekliliğini vurguladı. Bu yönde etkili ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mardin'de, "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun (ortada), Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Mardin'de, "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun (ortada), Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Mardin'de, "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun (ortada), Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Mardin'de, "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun (ortada), Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.