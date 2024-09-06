Mardin'de Akraba Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü, 9 Yaralı

Mardin'de Akraba Kavgası Felakete Dönüştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen silahlı çatışmada, bir kişi hayatını kaybetti, toplamda 9 kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Yaralananlar arasında Fethullah Ç, Ufuk Ç, Sekip Ç, Abdulhamit Ç, Maruf Ç, Ali Rıza Ç, Hamdullah Ç, Nurullah Ç, Melek Ç, ve Ahmet Ç yer almaktadır.

Olay Yerine Müdahale

112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, Fethullah Ç, müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adli Süreç Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan jandarma, kavgaya karıştığı belirlenen toplam 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.