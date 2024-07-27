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Mardin'de Asansör Faciası: 3 Yaralı

Mardin'de bir asansör 4. kattan düştü, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:12
Mardin'de Asansör Faciası: 3 Yaralı

Mardin'de Düşen Asansörle İlgili Son Gelişmeler

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde, 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanın asansörü, 4. kattan aniden düştü. Olay sonucunda asansörde bulunan üç kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Asansörde yer alan Zahir Ç. (32), Selma Ü. (40) ve Zelal Ü. (12) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, mahsur kalan yaralıları asansörden çıkarmak için hızlı bir şekilde çalıştı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Ekiplerce mahsur kaldığı yerden...

Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Ekiplerce mahsur kaldığı yerden...

Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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