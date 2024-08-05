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Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, güvenlik toplantısında terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:42
Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi

Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un başkanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da katıldı. Vali Akkoyun, toplantıda terörle mücadele ve asayiş konularında önemli bilgiler paylaştı.

Operasyonlar ve Başarılar

Vali Akkoyun, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında Nusaybin ve Dargeçit'te gerçekleştirilen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'Kırmızı' kategoride bulunan biri dahil olmak üzere 3 terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik" dedi. Ayrıca, toplamda 14 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişiden 11'inin tutuklandığını belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Akkoyun, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, Temmuz ayında Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan 59 kişinin hudut birlikleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ayrıca, sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalanmış ve kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Küçük ve Organize Suçlarla Mücadele

Vali, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Temmuz'da 95 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Kaçakçılık ve huzur operasyonları kapsamında ise 79 operasyon yapılmış, 88 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirilmiştir.

Trafik Denetimleri ve Güvenlik Uygulamaları

Akkoyun, trafik denetimlerinde ise 88 bin 419 aracın denetlendiğini ve kentin huzuru için devletin tüm kurumlarının azami gayret gösterdiğini vurguladı. Mardin halkına destekleri için teşekkür eden Akkoyun, "Huzur ve güven ortamını sağlamak için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Teşekkür Mesajı

Akkoyun, Mardinli vatandaşların desteğinin kendilerini daha da güçlendirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya olan minnettarlığını dile getirdi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (ortada), İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday (sağda) ve İl Jandarma...

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (ortada), İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu (solda) ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Vali Akkoyun, toplantının ardından terörle mücadele kapsamında geçen ay gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (ortada), İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday (sağda) ve İl Jandarma...

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (ortada), İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu (solda) ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Vali Akkoyun, toplantının ardından terörle mücadele kapsamında geçen ay gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

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