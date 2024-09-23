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Mardin'de Balkondan Düşen Küçük Çocuğun Hayatı Kayıp

Mardin'de 2 yaşındaki bir çocuk, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti fakat kurtaramadı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:38
Mardin'de Balkondan Düşen Küçük Çocuğun Hayatı Kayıp

Mardin'de Trajik Olay

Mardin'in Derik ilçesinde, 4. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki küçük bir çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Tepebağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Aram A. balkondan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Müdahalesinin Yetersizliği

Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Derik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, Aram A. kurtarılamadı. Olay, aile ve çevresinde derin bir üzüntü yarattı.

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