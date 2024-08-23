Mardin'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'de Üzücü Bir Olay

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 3 yaşındaki Muhammed Muta, girdiği derede boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Beyazsu piknik alanında meydana gelen olayda, Muhammed Muta, dün arkadaşlarıyla oyun oynarken dereye düştü. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine çocuğu sudan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler.

İlk olarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Muhammed, ne yazık ki hayata tutunamadı.

Aileye Başsağlığı

Bu üzücü olay, Mardin ve çevresindeki toplumu derinden etkiledi. Küçük Muhammed'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.