Mardin'de Boşanmış Eşini Vuran Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Mardin'de Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen olayda, boşandığı eşi Zeynep Gül Kuşçu'yu sokakta silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Duruşma Detayları

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya sanık Ahmet Tahir Erat (38), yaşamını yitiren Kuşçu'nun akrabaları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Erat, mahkemede verdiği ifadede pişmanlık duyduğunu belirterek cinayeti önceden planlamadığını ve öldürme kastının olmadığını savundu.

Mahkeme Kararı

Maktulün yakınları ve avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermekle kalmadı, ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası da verdi.

Basın Açıklaması

Kuşçu'nun yakınları ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Seher Acay, adliye önünde bir basın toplantısı düzenledi. Acay, Kuşçu’nun eski eşi tarafından aleni ve önceden planlanmış bir şekilde öldürüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Boşandığı eşi, çocuklarını göstermemek için uğraşmıştı. 'Gel sana çocuklarını göstereceğim' diyerek çağırmıştı. Çocuklarını görmek için büyük bir umutla giden Kuşçu, kaçmak istemiş ancak buna izin verilmemiş, yere yatırılarak başından tek bir kurşunla katledilmiştir. Bu olayın derin acısı içimizde hâlâ hissediliyor fakat bugün yargılamanın sona erdiğini görmekteyiz. En önemlisi, herhangi bir indirim uygulanmaksızın bu cezanın verilmiş olmasıdır. Umut ediyoruz ki, böyle emsal teşkil edecek kararlar artarak devam eder. Bugün Zeynep Gül Kuşçu’nun faili, haksız tahrik ya da iyi hal indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet aldı."

Olay Hakkında

Olay, 27 Aralık 2023 tarihinde Artuklu ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu (31), boşandığı eşi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.