Mardin’de Çalınan Motosiklet İdil’de Yakalandı

Şırnak Emniyeti, titiz çalışma sonucu Mardin’de çalınan motosikleti İdil’de buldu; motosiklet sahibine teslim edildi, zanlı adalete sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:22
Şırnak Emniyeti titiz çalışmayla sonuca ulaştı

Şırnak’ın İdil ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu Mardin’de çalınan bir motosiklet ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Mardin’de çalınan motosiklet, kararlı inceleme ve takibimiz neticesinde İdil ilçemizde bulundu. Motosikleti sahibine, motosikleti çalanı adalete teslim ettik. Hırsızlara şehrimizi dar etmeye devam edeceğiz. Her şey Şehri Nuh’umuz için" ifadelerine yer verildi.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ TİTİZ ÇALIŞMA SONUCU MARDİN’DEN ÇALINAN BİR MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ.

