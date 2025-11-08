Mardin'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 'Zerhun' Ekibiyle Buluştu

20. yıl etkinliği kapsamında düzenlenen sosyal proje ilgi gördü

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin topluma uyum sürecine katkı sağlamak ve sosyal hayata farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Kurum, göreve 20. yılına girerken yeni bir sosyal projeye imza attı ve ünlü oyuncularla bir araya gelme fırsatı sağladı.

Bir televizyon kanalında 17 Kasım tarihinde yayınlanacak olan Zerhun dizisinin yönetmeni ve senaristi Ali Ayyıldız ile oyuncular Cansu Kanlıkaya, Burak Sarımola, Erkan Çelik, Furkan Sincar ve Zeynep Urhan, Mardin’de yükümlülerle buluştu. Buluşmada oyuncularla tanışma, film çekimi ve rol alma süreçlerine dair kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Programın sonunda katılımcılar, konuk ekiple birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve etkinlik karşılıklı etkileşim ile son buldu. Etkinlik kapsamında izleyicilerin dizi setini görme daveti de gündeme geldi.

Projenin yapımcıları Zeki Sincar, Adem Sincar ve Serdar Sarıtop, projeye verdikleri desteği açıklayarak yükümlüleri dizi setine davet etti. Yapımcı Serdar Sarıtop, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün çalışmalarının önemli bir sosyal farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan müdürlük çalışmaları hakkında bilgi verirken, programda Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz da yer aldı ve kurumun toplumsal çalışmalara verdiği desteği öne çıkardı. Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, oyuncular ve yapım ekibine teşekkür ederek buluşmanın ilerleyen süreçte farklı faaliyetlerle sürdürüleceğini bildirdi.

