Mardin'de Emekliler Yılı Kutlamaları

Mardin'de Tarihi Buluşma: Emekliler Yılı Kutlanıyor

2024'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesi sonrası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin'de emeklilere muhteşem bir deneyim sunuyor. Emekliler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda konaklarken, tarihi Mardin'in büyüleyici mekanlarını keşfetme fırsatı buluyorlar.

Ücretsiz Misafirlik Üst Seviyede

Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda ücretsiz olarak misafir edilen emekliler, sağlık hizmetleriyle de güvende hissediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gerektiğinde bu emeklere sağlık desteği sunarak tatillerini daha keyifli hale getiriyor.

Gezi Rotası: Tarihle Buluşma

Emekliler, Mardin’in zengin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek unutulmaz anılar biriktiriyorlar. Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı ve Dara Antik Kenti gibi birçok önemli yer, emeklilerin ilgisini çekiyor. Bu hususta Denizli’den gelen Hasan Çiğim’in düşünceleri dikkat çekiyor:

"Mardin çok güzel bir şehir. Mimarisi, kültürü harika. Burayı görmek her zaman bir fırsat. Biz bundan çok memnun kaldık!"

Devlet Destekleriyle Daha Güzel Bir Gezi

Şanlıurfa’dan gelen emekli Mehmet Sait Akbaş ise, böyle bir fırsatı değerlendirdikleri için mutlu olduklarını dile getiriyor. "Cumhurbaşkanımız bizlere harika bir imkan sundu," diyor Akbaş.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, "Emeklilerimize yönelik projelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliği ile dolu bu uygulamamız, 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Tüm emeklilerimizi bekliyoruz!" şeklinde sözlerine son veriyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.