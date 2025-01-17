Mardin'de Eşini Pompalı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde karısını öldüren Ali K., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:12
Mardin'de Eşini Pompalı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Mardin'de Trajik Olay: Eşini Pompalı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, yaşanan dramatik bir olayda, 80 yaşındaki eşi Latife K.'yi pompalı tüfekle öldüren 85 yaşındaki Ali K. tutuklandı. Kırsal Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olay, bölge sakinlerinde büyük bir üzüntü yarattı.

Olayın ardından, Ali K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda, Ali K. tutuklandı.

Önceki gün yaşanan olayı inceleyen sağlık ekipleri, Latife K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu acı olay, mahallede büyük bir yankı uyandırdı ve aile içi şiddetin bir kez daha trajik boyutlarını gözler önüne serdi.

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