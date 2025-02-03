Mardin'de Evde Çıkan Yangında 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'in Nusaybin İlçesinde Yangın Paniği!

Mardin'in Nusaybin ilçesi, Kışla Mahallesi Önder Caddesi'nde yer alan bir apartmanın ikinci katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, hızlı bir şekilde bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilerek ihbar edildi.

Yangın ihbarının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında, dumandan etkilenerek rahatsızlanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Yangın nedeniyle evde önemli hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmakta.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.