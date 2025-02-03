DOLAR
35,98 -0,33%
EURO
36,94 0,74%
ALTIN
3.254,76 -0,91%
BITCOIN
3.405.082,62 3,26%

Mardin'de Evde Çıkan Yangında 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:26
Mardin'de Evde Çıkan Yangında 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'in Nusaybin İlçesinde Yangın Paniği!

Mardin'in Nusaybin ilçesi, Kışla Mahallesi Önder Caddesi'nde yer alan bir apartmanın ikinci katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, hızlı bir şekilde bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilerek ihbar edildi.

Yangın ihbarının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında, dumandan etkilenerek rahatsızlanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Yangın nedeniyle evde önemli hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmakta.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde 570 Deprem Artışı Kaydedildi
2
Çanakkale'de Korkunç Cinayet: İsmail D. Evinde Ölü Bulundu
3
Almanya ve Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya Yıllık 200 Bin Ton Yeşil Hidrojen İhracatı Anlaşması
4
Antalya'da Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
5
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz'
6
Şanlıurfa'da Kamyonun Üst Geçitten Düşmesi: 3 Ölü, 22 Yaralı
7
Samsun'da Tragik Kaza: İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!