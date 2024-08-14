Mardin'de Feci Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'deki Trajedi: Traktöre Çarpan Otomobil Faciası

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir traktöre çarpan 34 FNF 445 plakalı SUV tipi otomobilde bulunan 1'i bebek olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen otomobil, 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı. Olayda hayatını kaybedenlerden biri, 1 yaşındaki bebek Miran K. iken, diğer kayıptı ise 23 yaşındaki Büşra S. oldu.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada yaralanan Mahmutcan A. (20), Kerim E. (18) ve Burcu S. (18) ambulans ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.