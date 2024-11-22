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Mardin'de Gazze İçin Protesto: Sivil Toplum Kuruluşları Bir Araya Geldi

Mardin'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Cuma namazı sonrası yapılan eylemde Filistinlilere destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:50
Mardin'de Gazze İçin Protesto: Sivil Toplum Kuruluşları Bir Araya Geldi

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik tepkiler yükseliyor. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Cami önünde gerçekleşen eylemde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Cuma namazı çıkışında bir araya gelerek Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

Mardin Peygamber Sevdalıları Derneği Başkan Yardımcısı Mücahit Önen, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkat çekti. Önen, "Filistinlilerin yanında olduğumuzu haykırmak için toplandık. Katil İsrail ve işbirlikçilerini lanetliyor ve mazlum Filistinlilerin haklı davalarını destekliyoruz," dedi. Ayrıca, soykırımcı İsrail'in ve işbirlikçi firmaların ürünlerine karşı daha sıkı bir boykot çağrısında bulundu.

Önen, eylemde, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi. Daha sonra, İl Müftü Yardımcısı Ali Üney, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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