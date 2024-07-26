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Mardin'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Mardin'de Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Gazze saldırıları protesto edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:07
Mardin'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Mardin'de Gazze Saldırılarına Karşı Sesler Yükseliyor

Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklaması ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde, cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, katılımcılar ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla, tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gazze'deki Zulümlere Dikkat Çekildi

Protesto sırasında, katılımcılar adına söz alan Yahya Turan, Gazze'de yaşanan zulümlere dikkat çekti. Turan, "Gazze'de daha önce görülmemiş bir zulüm var. Her gün çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hedef alınıyor," ifadelerini kullandı.

Turan, Filistinli kardeşlerin yaşadığı zorlukları vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimiz yaralandılar, sürgün edildiler ve açlık, susuzluk ile boğuşuyorlar. Ama zalime asla boyun eğmediler," dedi. Ayrıca, saldırılarda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Dua ve Destek

Etkinliğin sonunda, katılımcılar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua okumayı da ihmal etmediler.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi. Peygamber...

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi. Peygamber...

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi. Peygamber...

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

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