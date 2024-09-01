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Mardin'de 'Gürz-11' Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen 'Gürz-11' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:30
Mardin'de 'Gürz-11' Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'de 'Gürz-11' Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-11' operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyon, jandarma tarafından düzenlenen bir çalışma ile hayata geçirildi.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat faaliyetleri sonunda, J-SİHA ile yapılan arazi taraması sonucunda 2 teröristin tespit edildiğini belirtti. Bu bulgunun ardından 'Gürz-11' operasyonu başlatıldı.

Operasyon ve Sonuçları

Yerlikaya, J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen bu operasyonda, teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," ifadelerini kullandı.

Teröristlerin Kimlikleri Araştırılıyor

Ayrıca, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemlerle ilgili tespit çalışmalarının sürdüğünü de ekledi. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek," dedi.

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