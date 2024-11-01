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Mardin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin'de asayiş ve güvenlik konularında değerlendirme toplantısı yapıldı. 21 operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:16
Mardin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un başkanlığında gerçekleştirilen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday katıldı. Toplantıda çeşitli asayiş konuları ele alındı.

Operasyonlar ve Gözaltılar

Vali Akkoyun, son dönemde Mardin'de yapılan güvenlik operasyonları hakkında bilgi verdi. Ekim ayı içerisinde, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ'ye karşı düzenlenen toplam 21 operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 8'inin tutuklandığını belirtti.

Huzur ve Güven İçin Devam Eden Mücadele

Vali Akkoyun, amaçlarının suç oranlarını azaltarak halkın huzurunu sağlamak olduğunu vurguladı. Güvenlik güçlerinin çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarla kurulan iletişim ve teknolojinin etkin kullanımı ile mücadele alanında başarılar elde ettiklerini ifade etti.

İstatistiklerle Güvenlik Durumu

Toplantıda, terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra, organize suç çetelerine yönelik de çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Organize suçlarla mücadelede 6 operasyonda 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca, çeşitli operasyonlar sonucunda 3 uzun namlulu silah, 69 ruhsatsız tabanca ve 633 mermi ele geçirildi.

Düzensiz Göç ve Narkotik Operasyonlarına Dikkat

Vali Akkoyun, ildeki düzensiz göçle mücadele çabalarının da sürdüğünü belirtti. Ekim ayında, Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 66 kişi Hudut Birlikleri tarafından engellendi. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 134 operasyonda 165 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve bu operasyonda 29 kişiden 23'ü tutuklandı.

Sonuç ve Teşekkür

Akkoyun, Mardinli hemşehrilerine devletin huzur ve güven ortamının sağlanması konusundaki desteği için teşekkür ederek, şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gücüyle çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm Bakanlara şükranlarını sundu.

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