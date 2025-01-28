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Mardin'de Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı. Adliye süreci başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:11
Mardin'de Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'de Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 25 Ocak gecesi meydana gelen silah sesi paniğe neden oldu. Yenituran Mahallesi'nde saat 23.50 sularında, havaya ateş açan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Valilik açıklamasına göre, olayın bildirimi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 5 adet boş kovan buldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

İdari Para Cezası Uygulandı

Olayla bağlantılı olarak, şüphelilerden birine ve havaya ateş açılan olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibine çeşitli ihlallerden dolayı 57 bin 219 lira idari para cezası kesildi. Bu ceza, "sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilli aracı plakasız kullanmak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak" gibi gerekçelerle uygulandı. Ayrıca, sürücünün koruma başlığı kullanmaması da cezaya dahil edildi.

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