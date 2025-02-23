Mardin'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mardin'de iki aile arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 02:05
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 02:05
Mardin'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga Kanlı Bitti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ancak, yaralılardan 3'ü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Rusya-Ukrayna Savaşı Bitmeli
2
Mardin'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı
3
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
4
Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı
5
Tekirdağ'da Motosikletin Otobüsle Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, ECOWAS Komisyonu Başkanı Touray ile Görüştü
7
Bibas Ailesi: İsrail, Esirlerimizin Ölümüne Dair Hiçbir Bilgi Vermedi

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi