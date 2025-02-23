Mardin'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga Kanlı Bitti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ancak, yaralılardan 3'ü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.